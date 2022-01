Provincia di Rimini imbiancata, anche la costa sotto la neve

Attualità

| 12:29 - 09 Gennaio 2022

La spiaggia di Bellaria Igea Marina innevata (Centro Meteo Emilia Romagna).



E' arrivata la neve su tutto il territorio riminese, come annunciato dalle previsioni. I fiocchi sono scesi anche su Rimini e su tutta la costa, a partire dalle undici di questa mattina (domenica 9 gennaio), complice anche il calo termico: al momento (ore 12.30) si registrano temperature di poco sopra lo zero. Situazione più critica per la viabilità nell'entroterra, con i mezzi spazzaneve già entrati in funzione in Alta Valmarecchia. Il maltempo è destinato a durare ancora delle ore: in serata in particolar modo arriveranno nuovi rovesci da Nord-Est che colpiranno la Romagna. In serata però la quota neve dovrebbe alzarsi sui 200 metri, come riportano le previsioni aggiornate di Centro Meteo Emilia Romagna. Lunedì (10 gennaio) in mattinata ancora residue nevicate a quote collinari, destinate a esaurirsi nel pomeriggio.