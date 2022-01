Gli infermieri piangono Raffaele Pennella, morto improvvisamente a 57 anni

Attualità

Rimini

| 12:16 - 09 Gennaio 2022

Raffaele Pennella.

Se n’è andato all’età di 57 anni Raffaele Pennella a causa di un malore. Era segretario del sindacato infermieristico Nursind di Rimini e iscritto all'Ordine delle professioni infermieristiche provinciale. E' scomparso improvvisamente nella giornata di ieri (sabato 8 gennaio).Lascia la moglie e tre figli.



Lo ricorda Nicola Colamaria, presidente dell'Ordine - "Ho imparato tanto da te e dal tuo modo di fare rappresentanza sindacale. Se oggi ricopro questo ruolo nella professione è grazie al tuo sostegno e alla fiducia che ha sempre riposto in me. Non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti. "Raffaele è stato per molti di noi un collega e un amico - aggiunge la Uil Flp di Rimini -, una persona intellettualmente corretta, un uomo sempre proiettato verso il futuro".