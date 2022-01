Sport

Savignano sul rubicone

| 21:37 - 08 Gennaio 2022

La Savignanese Calcio 1932 è lieta di annunciare una importante operazione di mercato. È ufficiale il ritorno in gialloblù di Ettore Casadei, attaccante classe 1999, che viene a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di mister Montanari, in vista del girone di ritorno. Casadei in passato ha segnato 9 reti del Romagna Centro in serie D e ha già militato nella Savignanese lo scorso anno.