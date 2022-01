Balneari Confartigianato, plauso al documento della regione sulle concessioni

Attualità

Rimini

| 17:18 - 08 Gennaio 2022

Mauro Vanni, presidente Confartigianato Demaniali.



Confartigianato Demaniali Rimini ringrazia la Regione Emilia-Romagna per la posizione presa oggi sul tema delle concessioni demaniali.



“Il presidente Bonaccini e l’assessore Corsini – dice il Presidente Mauro Vanni - dimostrano di avere a cuore le imprese protagoniste del modello turistico romagnolo. Il loro intervento mostra vicinanza e ascolto, consapevolezza e senso di responsabilità. Riconoscere la professionalità e gli investimenti in vista dell’assegnazione delle concessioni e della Legge che dovrà introdurle, significa voler mantenere un livello di eccellenza ovunque riconosciuto. Ormai, davvero, restano pochi solitari esponenti ad avere idee diverse. Creare le condizioni affinché le imprese balneari abbiano un margine competitivo è un riconoscimento fondamentale per porre un argine a scenari che potrebbero presentarsi. La ricchezza della regione è esaltata da distretti imprenditoriali, basti pensare a motor valley, food valley e quella beach valley che generazioni di romagnoli hanno costruito con fatica e sacrifici, con numeri che fanno invidia alla California. Tutto questo patrimonio va tutelato è sostenuto nell’interesse dell’Emilia-Romagna e dell’Italia”.