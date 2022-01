Basket C Silver, divorzio tra Angels e Francesco Fusco. In arrivo Piazza

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:17 - 08 Gennaio 2022

La notizia era nell’aria da giorni tra gli addetti ai lavori, ora è ufficiale, si dividono le strade tra gli Angels Santarcangelo e l’ala Francesco Fusco. Nel suo comunicato la società dice: "A Francesco, con cui abbiamo condiviso un pezzo di storia insieme, di campionati vinti e battaglie sul campo, un ringraziamento e un in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e professionale". Fusco, classe 1996, è stato un punto di forza in questi anni delle squadre santarcangiolesi.

Al suo posto dovrebbe essere ufficializzato il lungo Gian Marco Piazza in uscita dai Baskers Forlimpopoli (serie C Gold). Per Fusco possibile il percorso verso Forlimpopoli, ma c'è anche l'ipotesi San Marino, sempre in serie C Silver.