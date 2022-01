Meteo: arriva la neve nel territorio riminese, anche in pianura

Attualità

| 16:06 - 08 Gennaio 2022

Neve a ponte Molino Baffoni (foto Andrea Ricci).



Arrivano conferme, domani (domenica 9 gennaio) la neve scenderà sul territorio della Provincia di Rimini. Sarà una perturbazione veloce, ma che porterà fiocchi anche fino alla costa del riminese. Secondo quanto riporta Centro Meteo Emilia Romagna, nell'ultimo aggiornamento, sono previsti accumuli di neve al suolo inferiori ai 5 cm su pianura e costa, tra i 5 e i 10 in collina e 15 cm sui 600-700 metri di quota. Le precipitazioni sono attese in particolar modo tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Nel riminese sono destinate a proseguire fino alle prime ore di dopodomani (lunedì 9 gennaio), ma in serata la quota neve salirà sui 100-200 metri.



