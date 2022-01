Ritorno a scuola, Fratelli d'Italia Rimini: "clamorosa approssimazione"

Attualità

Rimini

| 14:46 - 08 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Fratelli d’Italia Rimini in una nota risponde all'amministrazione comunale, evidenziando che il rientro a scuola nella giornata di ieri (venerdì 7 luglio) sia stato "caratterizzato da un clamoroso senso di approssimazione che è quanto di più lontano dal doveroso rispetto del diritto allo studio di cui tanti si riempiono la bocca ma di cui poi, Governo in testa, non sanno capirne le ragioni ed i sistemi".



Nel dettaglio, evidenzia la nota: "assenze tra il Corpo Docente, assenze tra gli alunni, assenza nella corretta distribuzione dei dispositivi di protezione FFP2, assenza nella predisposizione di un programma di screening che potesse servire da garanzia per i presenti fanno da contraltare all’unica presenza che si è registrata in modo massiccio, ovvero quella di molti alunni di cui si è riscontrata la positività nelle immediatezze del termine delle lezioni con le gravi conseguenze derivate dalla cosa".



La sezione riminese di Fratelli d'Italia accusa il governo di incapacità di varare misure efficaci. Chiede "maggiori fondi per strutture e personale e vadano definiti nuovi protocolli per la gestione delle quarantene, partendo anche da interventi sull'areazione e la ventilazione dei locali scolastici". Inoltre, evidenzia la nota, è fondamentale "per i plessi scolastici effettuare controlli giornalieri sui ragazzi e docenti che servano come garanzia ad una salute pubblica in costanza della salvaguardia del diritto allo studio, pensando sin da subito ad un possibile allungamento dell’orario scolastico in ragione dei tempi necessari a garantire ogni protocollo ed il rispetto della sicurezza negli ambienti".