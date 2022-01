Covid Rimini: oltre 2000 casi, 2 decessi. Ma più asintomatici

Attualità

Rimini

| 14:34 - 08 Gennaio 2022

Bollettino Covid 8 gennaio 2022.

A Rimini 2331 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, ma per il secondo giorno i sintomatici sono in minoranza: 848, contro 1483 sintomatici (36,4% contro 63,6%). In terapia intensiva scende a 17 il numero dei ricoverati (-1). Due i decessi comunicati: due uomini di 81 e 83 anni (non erano ricoverati in terapia intensiva).



In regione i decessi sono in totale 26, età media 81 anni. I contagi sono 14.901 su 68271 tamponi. Sui 14.901 nuovi positivi, 10.010 sono asintomatici (il 67,2%). Rispetto ai 17.119 nuovi casi registrati ieri, si segnala un -13%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell'1,4%, quelli delle terapie intensive del 2,9%. Il 98,9% del totale dei casi attivi.è in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trova lo 0,08%, nei reparti Covid l'1,02% dei casi attivi.



RICOVERI I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto a ieri); l'età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873 (+25 rispetto a ieri), età media 68,7 anni.