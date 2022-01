Green Pass rafforzato al lavoro e nei negozi: "periodo complicato per le piccole attività"

Attualità

Rimini

14:08 - 08 Gennaio 2022



Da lunedì (10 gennaio) i clienti dei ristoranti, anche all'aperto, e delle strutture ricettive dovranno avere il Green pass rafforzato. Dal 1 febbraio lo stesso obbligo scatterà per i clienti delle attività commerciali. Saranno gli esercenti ad occuparsi della verifica dei Green Pass. "Un compito che può diventare complicato per le attività più piccole, come quelle gestite da una sola persona, e per i pubblici esercizi che devono servire una clientela spesso numerosa. Occorrerà molta attenzione e impegno per affrontare questa ulteriore fase. Il rischio, per gli esercenti, è di incorrere in sanzioni da 400 a 1000 euro per omesso controllo dei pass", spiega Fabrizio Vagnini, presidente della Confesercenti Rimini, secondo cui i prosismi mesi saranno "un periodo molto difficile e complicato". La pandemia pressa le situazioni sanitarie, ma mette in crisi le attività economiche. "L'aumento dei contagi spaventa i consumatori - evidenzia Vagnini - tra chi rinuncia a fare shopping in un punto vendita fisico, 1 persona su 3 lo fa per paura dei contagi. E il 20% dei rinunciatari non ha un budget da dedicare agli acquisti".



Vagnini chiede unità e impegno per rallentare la curva di crescita dei contagi e fornire protezione alle categorie più esposte e a maggior rischio di ospedalizzazione. "Dobbiamo perciò fare più di un elogio a quel 90 per cento di cittadini che, nonostante i continui cambiamenti delle disposizioni sulla pandemia, si mettono in file che diventano chilometriche e aspettano pazientemente il loro turno per la somministrazione dei vaccini", chiosa Vagnini.