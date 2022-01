Morciano, il punto sui lavori pubblici. Le strade riqualificate

Attualità

Morciano

| 13:56 - 08 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

L'amministrazione comunale di Morciano, con l'inizio del nuovo anno, traccia il bilancio sugli interventi di riqualificazione delle strade e del suolo pubblico.



A cominciare dalla messa in sicurezza dei marciapiedi di via Forlani: i lavori, con il completamento delle opere murarie nel tratto compreso tra le vie Abbazia e Ponte Ventena, si avviano ormai alla conclusione. All'intersezione con via Venezia è stato collocato un impianto luminoso per rendere più sicuro il passaggio di pedoni e ciclisti in prossimità dei due nuovi attraversamenti pedonali, mentre è in programma l'installazione di apposita segnaletica orizzontale sui tratti in cui sono stati posati i nuovi tappeti (via Forlani – via Boccioni).



Tra le altre opere realizzate nel corso delle ultime settimane si segnala, in via Castellaccia, il rifacimento del tappeto nel tratto compreso tra la via Marconi e il canale di raccolta delle acque meteoriche, mentre in via Resistenza si è provveduto alla sistemazione del tappeto su tutto il marciapiede che delimita l'ufficio postale e sul retro dello stesso edificio. In arrivo nuovi arredi (fittoni e faretti) per la piazzetta situata all'incrocio tra le vie Mazzini e Ca' Fabbro. Eliminati i dossi in asfalto presenti in via Calagianni: al loro posto nuovi dossi artificiali che verranno installati a partire da lunedì 10 gennaio.



Sempre a partire dal 10 gennaio riprenderanno i lavori per la bonifica della sede stradale deteriorata dalle radici in via Abbazia. Inoltre sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione del campo da basket in via Stadio. Infine, da segnalare che in via Giusti è stata completata la realizzazione di due abbassamenti del marciapiedi (lato mare e lato monte) in corrispondenza del nuovo dosso collocato in prossimità della Rsa. Altri lavori di asfaltatura partiranno durante la primavera.