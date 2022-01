Caos tamponi, ancora lunghe file per il colosseo Ausl a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:22 - 08 Gennaio 2022

Code infinite per raggiungere il colosseo dell'Ausl e fare tamponi.



Una vera e propria odissea per i tamponi ai Drive Through della città di Rimini. Gli accorgimenti recentemente adottati dall'Ausl non sembrano aver risolto il problema delle file e dei tempi di attesa infiniti. Qualche giorno fa la direzione ha dirottato presso la sede dell'Ausl (il Colosseo) i cittadini che si sottopongono al tampone di guarigione o al tampone di uscita della quarantena, riservando loro il Drive Through. Ma anche qui si formano lunghe file, come testimonia una nostra lettrice. "Oggi (sabato 8 gennaio) mio figlio deve effettuare tampone per uscire dalla quarantena. Alle 13 sono già due ore e mezza d'attesa", racconta in una segnalazione alla nostra redazione. La fila inizia alla rotonda di via Macanno, all'altezza della sede Inps, proseguendo per quasi un km sulla via Edelweiss Rodriguez, fino al Colosseo. Ma i lunghi tempi d'attesa non sono l'unica criticità. "Non c'è una pattuglia della polizia municipale all'altezza dell'Inps, in un punto pericoloso perché c'è chi deve sdoppiarsi dalla colonna di auto in fila per il tampone al drive through e finisce in parte contromano". Le automobili in fila per il tampone e quelle che invece si sdoppiano procedono così in maniera caotica. "Non c'è nessuno che dia delle tempistiche e nessun servizio - rileva la nostra lettrice - neanche un bagno chimico, considerando che nelle automobili in coda, per fare il tampone, ci sono anche bambini e anziani". Situazione dunque di caos, nel picco della pandemia da Sars-CoV-2: "Non ci sono sense di insofferenza, la gente pare rassgnata e code infinite".