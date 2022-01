Calcio RSM, La Fiorita: tornano Santi e Pancotti. Preso l'attaccante Gregori

Sport

Rimini

| 12:57 - 08 Gennaio 2022

Il direttore sportivo de La Fiorita Denis Casadei.

La finestra invernale di mercato ha preso il via ufficialmente oggi. La Fiorita ha già definito le prime mosse. Due ritorni, un nuovo arrivo e una partenza sono, al momento, i primi movimenti ufficiali. Ritornano i nazionali sammarinesi Filippo Santi e Samuel Pancotti, in uscita dal Victor San Marino e arriva l'attaccante classe 1995 Emanuele Gregori, ex Due Emme e prima all'Alfonsine, già aggregato alla squadra. Ai saluti, invece, l’attaccante Fabrizio Castellazzi, che lascia la maglia gialloblù dopo quattro anni e destinato alla Juvenes Dogana.

Dice il direttore sportivo Denis Casadei: 'Probabilmente saranno anche gli ultimi movimenti. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di proseguire con lo stesso gruppo e, salvo necessità personali differenti, saremo ben felici di confermare tutti. Nuovi acquisti si valuteranno se ci sarà l’occasione per farlo e per attutire eventuali uscite”.

Sui movimenti effettuati spiega: 'Sapevamo di doverci rafforzare nel reparto avanzato ancor più dopo l’addio di Castellazzi. Con l’arrivo di Gregori, giocatore con lunga esperienza nel campionato di Promozione, e il ritorno di Pancotti, pensiamo di essere a posto. In difesa siamo molto felici di riabbracciare Filippo Santi. Tornando a Castellazzi, desidero rivolgergli un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza che andrà a fare, ricordandogli che la Fiorita è e rimarrà casa sua, sia come giocatore, sia in una eventuale nuova veste futura”.

In attesa della ripresa del campionato, posticipata al momento di due settimane, la squadra è tornata al lavoro, nelle modalità previste dai protocolli dalla FSGC.

“Visto l’alto numero di contagi credo fosse inevitabile bloccare tutto – rileva Casadei -. Vedo difficile, però, riuscire a recuperare le partite rinviate in un calendario già di per sé molto fitto. Ripensare il format del campionato sarà probabilmente indispensabile”.