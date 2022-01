Calcio RSM, botto della Folgore: preso bomber Emilio Docente

Sport

| 12:32 - 08 Gennaio 2022

La Folgore, club campione in carica del campionato sammarinese, annuncia il primo colpo del mercato invernale: si tratta di Emilio Docente, esperto attaccante, che vanta una lunga ed importante carriera da professionista. Classe 1983, la punta ha giocato ad alti livelli per diversi anni, raggiungendo la serie B con Messina, Avellino e Rimini e ora si prepara per una nuova sfida, convinto dal capitano Andrea Nucci ad aggregarsi ai campioni di San Marino.

“Sono molto contento di aver scelto la Folgore, una squadra di ottimo livello e una società organizzata e professionale sotto tutti i punti di vista – le prime parole di Docente in giallorossonero -. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare una mano ai miei compagni. Il campionato sammarinese mi ha sempre affascinato, oggi ho scelto la Folgore e sono pronto ad affrontare questa nuova sfida”.

L’ex Rimini e Forlì giunge al club di Falciano dopo l'esperienza al Cattolica in serie D.