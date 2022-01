Misano, inaugurata a Scacciano la nuova casa dell’acqua

Attualità

Misano Adriatico

| 12:11 - 08 Gennaio 2022

La casa dell'acqua a Sacacciano.

È stata inaugurata questa mattina la nuova Casa dell’Acqua realizzata a Scacciano che, insieme a quella in fase di ultimazione a Santamonica, porta a tre il numero delle strutture presenti sul territorio di Misano Adriatico.

All’inaugurazione, insieme al sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, hanno presenziato Tonino Bernabè, presidente della società Romagna Acque che ha contribuito all’acquisto e al posizionamento delle due nuove strutture, e Alberto Sebastiani, Direttore di Adriatica Acque che gestirà l’impianto.

Presenti anche alcuni cittadini che hanno potuto ritirare alcune bottiglie e approfittare della gratuità dell’erogazione dell’acqua, prevista per la mattinata di oggi.

“Servono azioni concrete per rendere Misano un Comune sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale – ha spiegato il sindaco Fabrizio Piccioni – e questa, unita ad una differenziata al 90 per cento e ad un impegno per la riduzione delle emissioni ambientali, va in questa direzione. Vi è un altro aspetto rilevante: l’acqua erogata è quella della nostra rete idrica, un’acqua di ottima qualità e sottoposta a costanti esami, che la rendono molto più controllata rispetto a quelle che stanno per tanto tempo in bottiglie di plastica. L’utilizzo dell’acqua di rete, anche a casa, consente notevoli risparmi dal punto di vista economico e un importante contenimento all’utilizzo della plastica”.



Al costo di 5 centesimi al litro è possibile acquistare acqua naturale, frizzante e leggermente frizzante. Grazie ad una convenzione stipulata con Adriatica Acque, inoltre, i cittadini potranno richiedere al bar ‘Scaccianoia’ una tessera magnetica ricaricabile che potrà essere utilizzata per l’acquisto dell’acqua. La tessera ha un costo iniziale di 5 euro, comprensivo di 2 euro di ricarica.



“Come da impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – abbiamo installato la prima delle due casine che metteremo in funzione sul territorio. Abbiamo scelto di installarla in questo punto di Scacciano perché si tratta di una zona di passaggio e facilmente raggiungibile, fruibile da più frazioni. Ringrazio Romagna Acque per l’importante contributo che ci ha consentito di realizzare questo ulteriore tassello del progetto che ci vede impegnati a ridurre progressivamente l’utilizzo della plastica per diventare un Comune sempre più green”.