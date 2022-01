Santarcangelo cerca un esperto in ricerca di finanziamenti: ecco il bando

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:07 - 08 Gennaio 2022

Finanziamenti europei.

L’amministrazione comunale di Santarcangelo ha indetto una nuova procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico di esperto in ricerca e monitoraggio di finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali, da assegnare all’ufficio Politiche comunitarie in staff al sindaco. L’incarico, a tempo pieno e determinato, è conferito in base a quanto previsto dall’articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000, con un inquadramento come istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 per la durata del mandato del sindaco.

I compiti assegnati riguardano la raccolta di informazioni sulle opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale, regionale e locale; il supporto agli organi politici e ai settori e uffici dell’Ente, nell’adesione e partecipazione ai progetti, anche attraverso la redazione di report sulle caratteristiche del finanziamento prescelto, oltre alla predisposizione di progetti per le diverse tipologie di finanziamento, compresa la predisposizione e/o raccolta del materiale utile alla realizzazione degli stessi, nonché la creazione di eventuali reti di partenariato, anche fra soggetti che operano in nazioni o regioni diverse. L’incaricato dovrà inoltre occuparsi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti presentati, una volta approvati, compresa la verifica del corretto avanzamento della spesa e del perseguimento degli obiettivi prefissati oltre alla gestione delle relazioni con i partner italiani ed europei.

Fra i requisiti richiesti, avere un buon grado di conoscenza della lingua inglese ed essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale, magistrale o specialistica) e aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, oppure aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni di pari livello, corrispondenti/attinenti alla posizione oggetto della selezione.

Le candidature per la posizione di esperto in ricerca e monitoraggio di finanziamenti – già prevista dal Piano triennale di fabbisogno del personale e rimasta vacante dopo il passaggio ad altro ente della figura individuata in precedenza – vanno presentate entro le ore 13 del 18 gennaio 2022, utilizzando l’apposita piattaforma presente sul sito internet del Comune di Santarcangelo, dov’è pubblicato anche l’avviso di selezione (www.comune.santarcangelo.rn.it/concorsi/concorsi).