Riccione verso il voto, Cecchetto sempre più coinvolto, lancia un sondaggio

Attualità

Riccione

| 11:59 - 08 Gennaio 2022

Claudio Cecchetto.

Non è palese, ma è sempre più concreta la possibilità della candidatura di Claudio Cecchetto a primo cittadino nel Comune di Riccione in vista delle prossime Amministrative, noto talent scout, da sempre di casa nella Perla verde. Cecchetto, in occasione delle feste, aveva fatto affiggere dei manifesti per fare gli auguri ai riccionesi, una chiara dichiarazione di amore e stima per la città e i cittadini, ora spiega che è al lavoro per formare un gruppo coeso che condivida progetti e idee per una città migliore e a breve lancerà un sondaggio, non su eventuali candidati (alla stregua del sondaggio commissionato giorni fa dal Partito Democratico), ma sui fatti e sulle idee.



“Riccione, che spettacolo! Trascorro molto tempo a Riccione. Da sempre. Sento che sta crescendo tra i cittadini l’interesse e l’attenzione per l’elezione del nuovo sindaco. È il momento del progetto, della speranza, della visione del futuro”. Così in una nota Claudio Cecchetto.



“Un momento d’oro che non deve generare lotte e scontri per interessi personali ma un confronto aggregante per definire la squadra di persone che saprà fare il bene della Riccione di domani.



Intorno a me si sta creando un gruppo di persone ottimiste e propositive che vedono ciò che Riccione potrà ri-diventare: una città capace di esaltare e far crescere la sua dimensione imprenditoriale, turistica, urbanistica, sociale, emotiva e innovativa.



Credo che per diventare davvero promotori dello sviluppo economico e sociale della città sia fondamentale partire dai riccionesi, dalle loro esigenze, dalle loro osservazioni e dai loro desideri. È necessario mettersi in ascolto.



Per questo motivo stiamo preparando un nuovo sondaggio, pensato con un senso puramente civico, i cui risultati siano alternativi a quelli spiccatamente politici del sondaggio reso pubblico in questi giorni.



Un sondaggio che permetta alla futura squadra della città di aprire gli occhi su ciò che davvero i riccionesi chiedono, su ciò che vogliono rinnovare, proteggere, inventare e migliorare.



Bisogna partire dai cittadini per trovare risposte e soluzioni. E il programma del nuovo sindaco e della sua squadra dovrà iniziare da qui.



Appena sarà possibile renderemo pubblici i risultati di questo nuovo sondaggio, condividendoli perché diventino materiale prezioso su cui lavorare per la città che i riccionesi vogliono, per la città a cui il resto degli italiani aspirano”.