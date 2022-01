Basket B, Tigers verso il derby di Rimini con quattro casi di positività

Sport

Cesena

| 18:12 - 07 Gennaio 2022

I Tigers Cesena comunicano che dal consueto controllo con tampone rapido, eseguito sui propri atleti, sono emerse 4 positività al Covid all’interno del gruppo squadra. I giocatori interessati sono stati immediatamente fermati e si trovano attualmente in isolamento. La società sta continuando a monitorare i giocatori e, alla data odierna, non sono più emerse altre positività. Stante il numero minimo di giocatori disponibili, come da disposizioni FIP, la squadra sta procedendo con gli allenamenti in vista del derby di domenica a Rimni contro RivieraBanca.