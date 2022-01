Covid Rimini: contagi sopra quota 2000, ma tanti asintomatici

Attualità

Rimini

| 17:36 - 07 Gennaio 2022

Bollettino Covid 7 gennaio 2022.



Nel riminese ancora contagi alti, ma per la prima volta dall'autunno 2021 gli asintomatici sono in maggioranza: 1311 e 720 sintomatici, totale 2031. Rimangono diciotto le persone ricoverate in terapia intensiva, nessun decesso. In regione i decessi sono 13, età media 74 anni. I nuovi casi sono 17.119 su 36.779 tamponi. Tasso di positività al 46,5% (a causa di un numero di tamponi più basso, ma fatto a persone per le quali è quasi certo un risultato di positività). Rispetto ai 18.413 nuovi casi registrati ieri (giovedì 6 gennaio), i contagi registrano un -7,5%.



RICOVERI Continuano ad essere 140 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (dato invariato rispetto a ieri); l'età media è di 61,9 anni. Sul totale, 109 (quindi il 77,8%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), mentre 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 72 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.848 (+104 rispetto a ieri), età media 68,7 anni.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.863 nuovi casi, seguita da Modena (2.436), Rimini (2.031), Ravenna (1.929), Parma (1.825). Poi Reggio Emilia (1.664), Cesena (1.107). Quindi Forlì (894), poi Ferrara (842) e infine Piacenza con 521 nuovi casi e il Circondario Imolese con 7.