Covid: caos autobus, in Romagna saltate 140 corse e un autista su dieci è assente

Attualità

Rimini

| 17:10 - 07 Gennaio 2022

Autobus.



La riapertura delle scuole e il concomitante ritorno all’orario ‘scolastico’ ha causato un ritorno alle criticità per ciò che concerne il trasporto pubblico. Oggi (venerdì 7 gennaio) sono state 140 le corse non garantite in Romagna. Domani (sabato 8 gennaio) saliranno a circa 170. In linea generale è stata notata una diminuzione di circa il 20% dei passeggeri rispetto alle presenze di prima delle feste in orario scolastico. Si ritiene una condizione provvisoria, da lunedì sarà possibile avere una fotografia più veritiera.



Erano assenti dal lavoro per motivi vari 113 dipendenti degli oltre 970. Dei 543 turni di lavoro degli autisti, ne sono rimasti scoperti 23.



Start Romagna ringrazia il personale in servizio, sia gli autisti che svolgono turni intensi di lavoro per garantire il massimo del servizio, sia gli addetti che operano nelle officine, ogni giorno dalle 5 del mattino impegnati a garantire la piena efficienza e sicurezza dei mezzi. Sul sito di Start Romagna sono quotidianamente pubblicate le corse eventualmente non garantite e nella sezione ‘Capienza autobus in tempo reale’ anche la condizione dei bus in relazione alla capienza. Sempre online, sono disponibili funzioni che consentono di avere informazioni in tempo reale sui minuti di attesa alla fermata.



La capienza dei bus è all’80% e su ogni mezzo è riportata sul fronte l’indicazione del numero di posti disponibili. I livelli di capienza sono monitorati in tempo reale da Start Romagna e sono verificabili online sul sito di Start Romagna nella sezione “Orari e Servizi – Capienza autobus in tempo reale”. Un ‘OK’ (verde) trasmette immediatamente la disponibilità di posti nel rispetto della capienza. Il messaggio ‘KO’ (rosso) invece trasmette l’impossibilità di salire a bordo per la raggiunta capienza.



La sanificazione dei mezzi è quotidiana. Un bollino colorato, diverso ogni giorno, segnala l’avvenuto intervento.



Comportamenti a bordo dei bus Dal 25 dicembre scorso è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Da lunedì 10 gennaio per gli over 12 anni è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato, ottenibile con il completamento del ciclo vaccinale o con la guarigione. Fino a lunedì l’obbligo è riferito al possesso del Green Pass base. È consigliato l’acquisto di titoli di viaggio on line o con app. La vendita da parte del conducente resta sospesa. Le emettitrici di bordo ove presenti sono invece utilizzabili, così come il sistema di pagamento con carte bancarie o virtualizzate, smartphone o smartwatch. A bordo dei bus si consiglia di occupare in maniera ordinata tutti gli spazi e volgere lo sguardo verso la direzione di marcia, evitando per quanto possibile dialoghi fra persone.