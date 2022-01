Calcio D, Fanfulla: il nuovo mister è l'ex bomber Emiliano Bonazzoli

Sport

Rimini

| 16:42 - 07 Gennaio 2022

Al centro Emiliano Bonazzoli (Foto Fanfulla).

Ha giocato 250 partite in Serie A vestendo maglie gloriose come quelle di Parma, Reggina, Brescia e Sampdoria solo per citarne alcune. Da allenatore, soprattutto in campo femminile, è stato apprezzato alla guida delle due formazioni di Verona. Lo scorso anno invece ha lavorato al Renate fianco a fianco di Aimo Diana, ora alla Reggiana. Ora Emiliano Bonazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore del Fanfulla.

Ex attaccante dagli importanti mezzi fisici, è partito tra i grandi nel Brescia nel 1996 centrando la promozione in A. Con il Parma invece vince la Coppa Italia nel 2001-2002, a cui seguono appunto le esperienze con Hellas Verona, Reggina, due volte, Sampdoria, Fiorentina e Padova. Tra il 2013 ed il 2016 invece si sposta anche all’estero, Honved e alcuni mesi al Miami Fusion, prima di approdare al Siena e conquistare la promozione in B con il Cittadella nel 2015-2016. Un bagaglio importante quindi per un tecnico che potrà dare tanto alla rosa del Guerriero. Fanfulla che rappresenta una tappa importante anche per Bonazzoli stesso. Dopo Atletico Conselve e Thermal Temolo nel calcio maschile, tra il 2018 ed il 2019 è stato alla guida prima del ChievoVerona Valpo e dell’Hellas Verona poi. Ultima tappa, prima dei colori bianconeri, la già citata esperienza come assistente tecnico di Diana a Renate conclusa a giugno.

Bonazzoli oggi svolgerà il primo allenamento alla guida del Fanfulla. A comporre lo staff anche il vice Stefano Brognoli il preparatore atletico Andrea Collato, il preparatore dei portieri Danilo Pagani e il collaboratore tecnico Pino Giffanti, con Silvio Dellagiovanna sempre nel ruolo di team manager.