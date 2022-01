Covid: dilaga Omicron, Emilia Romagna dal 10 gennaio in zona gialla

Attualità

Emilia Romagna

| 16:36 - 07 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Da lunedì prossimo (10 gennaio) la regione Emilia Romagna sarà in zona gialla. Inoltre la variante Omicron, che ha fatto impennare i contagi, è almeno al 70% del totale dei contagi. E' quanto riferito in conferenza stampa dall'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. L'incidenza in Emilia Romagna è di 2153 contagi ogni 100.000 abitanti, triplicata rispetto a 15 giorni fa. I contagi oggi (venerdì 7 gennaio) sono stati 17.119. Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva occupazione del 15,7% (il 75% è non vaccinato), nei reparti ordinari occupazione al 20,5%.