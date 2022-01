Addio Enio Olivieri, ucciso dal Covid uno dei fondatori dello Spontricciolo Calcio

Sport

Riccione

| 15:39 - 07 Gennaio 2022



Addio a Enio Olivieri, uno dei soci fondatori della Polisportiva Spontricciolo. L'uomo aveva compiuto ieri (6 gennaio 2022) 65 anni. La società biancoverde lo ricorda così: "Ci ha lasciato Enio, il Covid l'ha portato con se. Uno dei soci fondatori della Polisportiva Spontricciolo, si è prodigato per anni al servizio della nostra piccola comunità. Nel nome della solidarietà era la persona che guidava le feste in piazza per le raccolte fondi da destinare in beneficienza. Non ha mai smesso di seguire lo Spontricciolo Calcio ed era entusiasta che il suo quartiere fosse arrivato a certi livelli. Noi lo ricordiamo come un amico sincero e leale, sempre con la battuta pronta ed il sorriso stampato in faccia. Per sempre nei nostri cuori, ciao Enio".



La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia di Enio Olivieri.