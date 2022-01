Rimini, dopo le feste natalizie si torna a scuola: "riapertura in sicurezza"

Attualità

| 14:11 - 07 Gennaio 2022

Il vicesindaco Chiara Bellini in visita oggi (venerdì 7 gennaio) alla scuola Decio Raggi.





Questa mattina (venerdì 7 gennaio) il vicesindaco Chiara Bellini ha fatto visita ai bambini della scuola Decio Raggi e del nido comunale il "Girotondo". Un'occasione per salutare gli studenti, incontrare e ringraziare le insegnanti e tutto il personale scolastico; ma anche per ascoltare i bisogni e verificare la corretta ripartenza dei servizi educativi, dopo l'interruzione delle attività didattiche per le festività natalizie. "Una riapertura avvenuta in sicurezza e che ha permesso il regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale, come quello dei servizi educativi, su cui continua ovviamente il monitoraggio continuo di tutte le istituzioni competenti", sottolinea l'amministrazione comunale.