Covid San Marino, deceduto 74enne. Oltre 1400 casi attivi

| 14:13 - 07 Gennaio 2022

Ospedale di Stato di San Marino.

A San Marino è stato comunicato il decesso n.103 della pandemia da nuovo Coronavirus (da marzo 2020): un 74enne sammarinese. Al momento sono 19 le persone ricoverate in ospedale, 14 in isolamento e 5 in terapia intensiva. I casi attivi sono 1418, 1399 le persone positive in isolamento a cui si aggiungono 243 persone in quarantena. Il numero totale di persone contagiate ha raggiunto quota 9.095.

Sul fronte vaccinazioni, il 41,35% della popolazione vaccinabile residente ha ricevuto la terza dose (11.671 persone). Il ciclo di immunizzazione primario è stato completato dall'84,51% della popolazione.