Rimini, 2022 ricco di eventi sportivi. Ma l'assessore sollecita il governo: 'servono ristori'

Sport

Rimini

| 13:59 - 07 Gennaio 2022

L'assessore allo sport Moreno Maresi.



Inizia il 2022 e l'assessore allo Sport Moreno Maresi evidenzia che in quest'anno, nel rispetto delle precauzioni anti Covid, la città di Rimini ospiterà diversi appuntamenti. Si partirà il 25 gennaio al teatro Galli con la nuova edizione de "I caschi d'oro di Motosprint", l'evento che premierà piloti e manager protagonisti degli ultimi campionati di motociclismo. Ma non solo, in calendario ci sono tanti altri eventi sportivi: "ad esempio le Olimpiadi della Danza organizzate dall'associazione FareDanza, il Trofeo Rimini Cup, prestigioso torneo internazionale di calcio e i Campionati italiani di KickBoxe, a cui si aggiungono diversi tornei giovanili regionali e nazionali di pallavolo, pallacanestro, calcio e altre attività che ci accompagneranno in primavera e questa estate, con un cartellone ricco e variegato, capace di includere molteplici discipline e pratiche". Maresi sottolinea quanto Rimini sia una città "in movimento" e che guarda allo sport "come importante asset strategico ed economico del territorio, nonché come insostituibile palestra di crescita umana".



L'amministrazione comunale, rimarca l'assessore, in tempi di pandemia "ha cercato di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per sostenere e ridare slancio al settore, attraverso, ad esempio, il recente bando voucher società sportive a favore delle realtà locali maggiormente penalizzate". Ferma volontà, puntualizza, "di dare continuità alle attività sportive di evitare che alcune associazioni scompaiano dal panorama sportivo riminese da un giorno all'altro o vengano estremamente ridimensionate".



Maresi infine sollecita il governo a considerare lo strumento dei ristori: "Il mondo dello sport è fatto di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, professionisti e appassionati che non vogliamo lasciare soli ed è per questo che auspico fortemente un maggior sostegno economico da parte del Governo. Un aiuto che deve avere come destinatari principalmente le società sportive e le famiglie in modo tale da consentire l'accesso allo sport ai giovani".