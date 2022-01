Quaranta squadre a Bellaria per l'Happyfania Volley

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:57 - 07 Gennaio 2022

Bilancio dell'edizione 2022 di Happiyfania.

Dopo tre giorni di gare, si è chiusa la nona edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos e Dinamo Pallavolo Bellaria. “Abbiamo inaugurato il 2022 con 550 partecipanti complessivi e 25 società che si sono incontrate sui campi da gioco. L’attenzione negli impianti è stata altissima, le squadre si sono dimostrate estremamente disciplinate e siamo, per questo, soddisfatti di aver proposto una manifestazione agonistica, contemporaneamente emozionante e attenta alla sicurezza” commenta così Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos.



Le 40 squadre provenienti da tutta Italia, comprensibilmente calate rispetto all’ultima edizione realizzata del 2020, hanno giocato da lunedì 3 gennaio mattina fino a mercoledì 5 in cinque categorie (Under 13-14-16-18 F, Under 17 M). Il tipico gran finale dell’ultimo giorno con degustazione di piadina e tutti presenti al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina non si è svolto: “La cerimonia di premiazione conclusiva – prosegue Riccardo Pozzi, presidente di Dinamo Pallavolo Bellaria – ci è mancata, vedere il Palazzetto pieno di atleti da tutta Italia ci riempiva di orgoglio; ovviamente la sicurezza viene davanti a tutto, e devo ammettere che pur davanti a un pubblico ridotto le Finalissime sono state molto avvincenti, così come il clima che si è creato attorno”. Conclude Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos: “Happyfania Volley rimane una manifestazione rinomata a livello nazionale e questa è la leva che ci deve spingere ad andare avanti verso un futuro (si spera) migliore”.



I VINCITORI U13 F Pallavolo Viserba RN. U14 F Union Volley Jesolo VE. U16 F Il Pozzetto Grosseto Volley School GR AN. U18 F Nuovo Gruppo Sportivo Porto MN. U17 M Sile Volley (TV).

Sono state premiate anche le società più numerose: Calderara Vola Volley (BO) e Volley Team Brianza (MB).



I grandi eventi Kiklos continuano con la prossima manifestazione in programma a Bellaria Igea Marina, lo Young Volley on the beach (23-25 aprile).