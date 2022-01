Offerta di lavoro, il Mamì Bistrot cerca ballerini, cantanti e attori

Attualità

Rimini

| 12:45 - 07 Gennaio 2022



Per la prossima stagione di teatro e cabaret, il Mamì Bistrot ricerca ballerine/i, cantanti, attori di musical, artisti circensi ed acrobati.



Le ballerine devono avere i seguenti requisiti: altezza tra 170 e 175cm (180 i maschi), tecnica classica, silhouette fine, flessibilità posturale e personalità interpretativa.



Si ricercano inoltre cantanti con esperienza nel settore "musical" con buona espressività scenica e mimica, attori dì formazione "musical" con forte presenza scenica e mimica, artisti circensi ed acrobati. "Nel 2022 - spiega Severine Isabey, titolare del Mamì Bistrot - amplieremo la nostra offerta di spettacoli e dunque abbiamo la necessità di allargare, già dalle prossime settimane, la nostra platea di artisti. Per altro, gli spettacoli non si svolgeranno soltanto nel teatrino del Mamì ma, durante l'estate, saranno riproposti in location ancora più prestigiose. Invito tutte le performer del territorio a partecipare al nostro casting inviando prima possibile il loro curriculum corredato da foto".



I curriculum vanno inviati a mamirimini@gmail.com.