Rimini: ordinano una pizza, rapinano il fattorino e fuggono con l’incasso della serata

Cronaca

Rimini

| 11:51 - 07 Gennaio 2022

Rapinato il porta pizze.

Ennesima rapina ai danni della pizzeria “Arte Pizza”, in via Marecchiese, avvenuta nella serata di ieri, giovedì 6 gennaio. Erano circa le 23 e 45, era stata ordinata una pizza in consegna, partito il fattorino, all’indirizzo indicato, non solo il ragazzo si è trovato davanti ad una casa abbandonata, ma, ad accoglierlo si è ritrovato due persone armate di mazze da baseball. Lo hanno afferrato con forza, lo hanno bloccato al muro e gli hanno portato via il borsello dell’incasso della serata, oltre alle chiavi dello scooter per evitare di essere inseguiti. Bottino notevole, visto l’orario di fine servizio, quasi 350 euro. Il numero di cellulare utilizzato per l’ordine è, da subito, risultato staccato. Ora saranno i carabinieri ad indagare per risalire ai responsabili della rapina.