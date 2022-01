Rissa e mancato rispetto norme Covid, il Questore chiude un locale della vecchia Pescheria

Cronaca

Rimini

07 Gennaio 2022

Chiuso locale alla Vecchia Pescheria.

Resterà chiuso per 7 giorni, che si aggiungono ai 5 giorni di chiusura già disposti la notte di San Silvestro, uno dei locali della zona “Vecchia Pescheria”. Lo ha deciso il Questore con un provvedimento notificato nel pomeriggio del 5 gennaio dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini. Si è giunti al provvedimento a seguito di gravi motivi di ordine pubblico degenerati in un’aggressione avvenuta, davanti al locale, nelle prime ore del mattino dell’1 gennaio. La rissa ha interessato un gruppo di persone ai danni di due giovani. Inoltre sono state rilevate numerose violazioni della normativa anti Covid da ultimo sanzionate con la chiusura provvisoria per giorni 5.