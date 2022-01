Calcio Eccellenza / ULTIM'ORA: la ripresa del campionato slitta al 30 gennaio

Sport

Rimini

| 20:58 - 06 Gennaio 2022

In Emilia Romagna il campionato di Eccellenza ripartirà domenica 30 gennaio e non il 23 gennaio come stabilito in un primo momento. E' quanto stato deciso nella riunione di giovedì pomeriggio tra le società e i vertici del CRER. Oltre a questa decisione c'è da rimarcare che il CRER ha annunciato che porterà a Roma la richiesta di modifica del Return to Play (la procedura per tornare all'attività dei giocatori), la riapertura del mercato e la riapertura degli svincoli. La semifinale di Coppa che coinvolge le società di Eccellenza a questo punto dovrebbe giocarsi - il condizionale è d'obbligo vista la situazione - domenica 16 gennaio, mentre i recuperi del girone d'andata dovrebbero essere in calendario per domenica 23 gennaio. Vedremo quale sarà l'evolversi della situazione. Ricordiamo che la Promozione ricomincerà nel week end del 12-13 febbraio.