Viserba, nuovo sottopassaggio allagato: scoppiano le polemiche

| 15:51 - 06 Gennaio 2022

Foto dalla pagina Facebook di Simona Domeniconi.

La pioggia scesa copiosa oggi (giovedì 6 gennaio) su Rimini ha provocato l'allagamento del nuovo sottopassaggio pedonale di Viserba. Non sono mancate dunque le polemiche: Simona Domeniconi, esponente riminese del Movimento 5 Stelle, sui social ha così commentato: "é davvero incredibile che un'opera inaugurata a dicembre 2021 si presenti alle prove dei fatti con questa caratteristica. E' evidente che le criticità da più parti sollevate, oggi si sono verificate e, presumibilmente, non sarà un caso isolato. E' triste e, al contempo, fa arrabbiare. I cittadini non meritano questo".



Anche il senatore pentastellato, Marco Croatti, ha espresso le sue critiche: "Dispiace constatare che la riqualificazione a Viserba, ancora con la pittura fresca, si riveli inutilizzabile. Auspico che il problema venga risolto quanto prima, senza aspettare che piova seriamente, evitando anche che i diversamente abili debbano vivere questa ulteriore difficoltà"



Dai social, la risposta dell'assessore Roberta Frisoni: "Problema tecnico già segnalato e già risolto".