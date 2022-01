Covid: nel riminese 18 pazienti in terapia intensiva e tre decessi

Attualità

Rimini

| 15:40 - 06 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

A Rimini sono 18 i pazienti ricoverati in terapia intensiva a seguito di infezione da Sars-CoV-2 (+3), mentre in regione il dato è in calo: 140, -1. Sul fronte decessi per il territorio riminese se ne registrano tre, tutte donne di 66, 72 e 73 anni; in regione altri 21. L'età media dei deceduti è di 81 anni.



Per ciò che concerne i ricoveri, sono dunque 140 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (-1 rispetto a ieri); l'età media è di 62 anni. Sul totale, 109 (quindi il 77,9%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,4 anni), mentre i restanti 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.744 (+122 rispetto a ieri), età media 68,8 anni.