Covid, in tilt anche le statistiche. A Rimini 3218 casi, ma in più giorni

Attualità

Rimini

| 15:34 - 06 Gennaio 2022

Bollettino Covid 6 gennaio 2022.



Il consistente aumento dei contagi in questo fine 2021 e inizio 2022 ha provocato un rallentamento anche della registrazione di questi dati e la successiva comunicazione istituzionale. Così oggi (giovedì 6 gennaio) per il territorio riminese vengono comunicati 3218 casi, che però sono comprensivi anche di alcuni contagi riferiti alla settimana scorsa e all'inizio di questa settimana (periodo 27 dicembre 2021-3 gennaio 2022). In regione il dato complessivo di oggi è disponibile (18.413 casi) a cui si aggiungono 20.115 contagi finora non registrati. Gli ultimi 18.413 casi riscontrati su un totale di 62.472 tamponi, tasso di positività del 29,5%.



Il dato per province (si ribadisce comprensivo dei contagi non registrati precedentemente ma risalenti al periodo 27 dicembre 2021 - 3 gennaio 2022) vede Modena davanti con 11.667 casi, Bologna con 7339, Reggio Emilia 5816, Rimini con 3218 e Ravenna con 3146.



Per ciò che concerne i casi attivi, cioè i malati effettivi, arrivano a 156.788 (+34.968, considerati i casi recuperati). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 154.904 (+34.847, sempre considerati i casi recuperati), il 98,8% del totale dei casi attivi.