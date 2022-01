Meteo: l'inverno fa sul serio, neve a bassa quota domenica

Attualità

Rimini

| 12:49 - 06 Gennaio 2022

Perticara sotto la neve (foto di repertorio).



Come annunciato dal precedente bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna, la neve è tornata a imbiancare l'entroterra di Rimini nella giornata odierna (giovedì 6 gennaio). Il tempo si stabilizzerà domani (venerdì 7 gennaio) e sabato (8 gennaio) con temperature in diminuzione e gelate estese. Domenica arriverà un veloce impulso instabile, con nevicate a quote basse su tutto il territorio provinciale. "Possibili fiocchi anche in pianura e in costa, seppur molto fugacemente", spiega Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.





Il transito di una perturbazione con associato afflusso di aria fredda ha determinato dalla serata di mercoledì 5 gennaio precipitazioni diffuse sul nostro territorio e un progressivo calo termico con neve sull’entroterra romagnolo oltre i 400-500 metri di quota e venti di burrasca lungo il tratto

costiero. Il contesto sarà in miglioramento tra venerdì e sabato, poi per domenica si profila un nuovo veloce peggioramento, per la formazione di un minimo depressionario sottovento alle Alpi in rapido spostamento verso sud, che darà luogo a condizioni moderatamente perturbate e nuove nevicate fino a bassa quota (Federico Antonioli)



Emissione del 06\01\2022 ore 12:30



VENERDI’ 7 GENNAIO

Stato del cielo: ampi rasserenamenti su tutto il territorio, con possibili nubi basse residue nella prima parte della mattina sull’entroterra.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione e comprese tra -2 e 2 gradi con valori generalmente registrati a tarda sera e localmente inferiori nell’entroterra; massime stazionarie o in lieve locale flessione e comprese tra i 3 gradi dell’entroterra e i 7 gradi della costa.

Venti: in prevalenza deboli da nord-ovest con residui rinforzi da nord

ord-est sul mare e lungo la costa.

Mare: da molto mosso a mosso.

Attendibilità: molto alta.

SABATO 8 GENNAIO

Stato del cielo: sereno. Dalla serata graduale aumento della nuvolosità alta e stratificata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in generale diminuzione, più sensibile nell’entroterra con gelate estese su tutto il territorio, più significative nell’entroterra dove saranno comprese tra -6 e -3 gradi, mentre tra pianura e costa oscilleranno tra -2 e 0 gradi. Massime comprese tra 3 e 6 gradi.

Venti: deboli occidentali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.

DOMENICA 9 GENNAIO

Stato del cielo: rapido aumento della nuvolosità dalle prime ore del mattino, fino a cielo molto

nuvoloso o coperto su tutto il territorio.

Precipitazioni: dal tardo mattino probabilità in aumento per precipitazioni inizialmente sparse e in seguito più diffuse tra pomeriggio e sera, che localmente potranno assumere anche carattere di rovescio. Probabili nevicate di intensità debole\moderata sull’entroterra romagnolo oltre i 200-300 metri di quota, con accumuli via via più significativi in funzione della quota a partire dai 600-700 metri. Non si esclude qualche debole nevicata o episodio di pioggia mista a neve fin sulla costa riminese durante le precipitazioni più intense. L’instabilità andrà in graduale attenuazione dalla seconda parte di serata.

Temperature: senza variazioni significative, salvo locale aumento dei valori minimi nell’entroterra e generalmente compresi tra -3 e 2 gradi; massime tra 3 e 5 gradi, probabilmente osservate in tarda mattinata e contesto termico nuovamente freddo già dalle ore pomeridiane.

Venti: inizialmente deboli\moderati meridionali con rinforzi sull’entroterra, ma in rapida rotazione da nord-ovest nel corso della mattinata. Nella seconda parte di giornata diretti dai quadranti

settentrionali, fino a divenire tesi nella sera su tutto il territorio, con ulteriori raffiche di forte

intensità sui rilievi.

Mare: poco mosso sotto costa, fino a mosso al largo in serata.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: il veloce impulso instabile tenderà ad esaurirsi nelle prime ore della giornata di lunedì 10 gennaio, che vedrà il ritorno a condizioni in prevalenza stabili con ampi rasserenamenti salvo residue deboli nevicate limitatamente all’Appennino. Martedì 11 tempo generalmente stabile e soleggiato, mentre mercoledì 12 possibile transito di nuvolosità ma che al momento non dovrebbe dar luogo a precipitazioni significative. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi con estese gelate tra lunedì e martedì, in lieve aumento nei valori massimi con marcata escursione termica diurna nell’entroterra.



