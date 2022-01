Covid, nuovo punto tamponi a Novafeltria dal 10 gennaio

Attualità

Novafeltria

| 11:16 - 06 Gennaio 2022

Il nuovo punto tamponi, nella gallery il percorso per raggiungerlo.

Da lunedì 10 gennaio sarà attivo il nuovo “Drive through” a Novafeltria in Via A.Manzoni (Nuovo parcheggio superiore Ospedale).

La nuova postazione per i tamponi, la quinta attivata nella nostra provincia, sarà operativa tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

In questa prima fase per i tamponi di fine quarantena e di fine isolamento il paziente potrà recarsi ad accesso libero dopo il periodo previsto in base alla normativa vigente, mentre per i soggetti sospetti covid sarà il proprio medico di famiglia ad inviare la segnalazione e l‘assistito verrà contattato per l’appuntamento dal Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).

Per non intasare la via di accesso all’ospedale “Sacra Famiglia” verrà installata apposita cartellonistica per favorire l’accesso alla postazione tamponi attraverso via XXIV Maggio, via Sant’Agata, via D’Azeglio, via A. Manzoni.

“Questo nuovo Drive through sarà a favore di tutta la popolazione dell’Alta Valmarecchia non più costretta a recarsi a Rimini” dice il primo cittadino Stefano Zanchini “e come sindaco desidero esprimere un doveroso ringraziamento al Comune di Novafeltria, ai miei collaboratori e ai preziosi volontari, alla AUSL Romagna, alla Protezione Civile e alla Associazione Nazionale Carabinieri di Novafeltria per aver accolto le nostre richieste e per l’ottimo lavoro di squadra.

Continueremo a sollecitare l’AUSL Romagna per l’apertura di una ulteriore seduta vaccinale Open-day a Novafeltria.”