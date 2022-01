Attualità

Rimini

| 08:37 - 06 Gennaio 2022

La neve all'Eremo di Carpegna.

La Befana, come da previsioni, invece del nero (carbone) ha portato un po' di bianco: neve e di maltempo sono i protagonisti dell'epifania. Se la costa è sferzata da pioggia e vento l'entroterra, a partire dai 3-400 metri, ha avuto un risveglio quasi natalizio anche se in alcune zone la neve scende mista ad acqua. La tendenza è per una attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con temperature minime in diminuzione. Nei prossimi giorni ancora freddo ma con cielo prevalentemente sereno.