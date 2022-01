Covid, nuove misure: confermato obbligo vaccinale per over 50

Attualità

| 08:00 - 06 Gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure contro il Covid. Il decreto prevede l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, dunque del super green pass per i lavoratori in questa fascia d'età. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età quindi sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate.

La scuola: con 3 contagi alle superiori i non vaccinati vanno in dad; alle elementari a casa con 2 casi.

Qui le decisioni del Consiglio dei Ministri