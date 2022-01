Covid, governo verso l'obbligo di vaccino per gli over 50

Attualità

Rimini

| 19:36 - 05 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Il governo sembra deciso a introdurre l'obbligo vaccinale, dal 15 febbraio, per gli over 50. E' quanto trapela dalla cabina di regia convocata dal premier Draghi, in presenza di ministri e delegati dei partiti di maggioranza. Per gli over 50 previsto obbligo di Green Pass rafforzato per il lavoro; per tutti gli altri over 50 invece obbligo di vaccinarsi. Queste sono le voci riportate da agenzie e media nazionali.



IL COMMENTO DI BONACCINI "E' una misura che dà un segnale di stretta. Mi pare che la scelta del Governo sia giusta". Così, il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione 'Effetto Notte' su Radio 2, commenta l'ipotesi di obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni che starebbe emergendo dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. "Da settimane - aggiunge - chiedevo l'obbligo vaccinale o il Super green pass sul lavoro o contestualmente tutti insieme. Forse - chiosa - si poteva semplificare con il Super green pass sul luogo di lavoro".