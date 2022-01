Calcio D, al Fanfulla l'attaccante ex Cattolica Goh. Ravenna: l'esterno offensivo Campagna

Sport

Rimini

| 18:24 - 05 Gennaio 2022

Massimo Goh (foto FB del club).

Forze fresche per l’attacco del Fanfulla che da qui al termine della stagione potrà contare sull’apporto di Massimo Goh, classe 1999 e 1,93 di altezza, ex Cattolica, originario della Costa d’Avorio ma di nazionalità italiana. L’ultima sua esperienza in Romania, al Selimbar. Cresciuto nel settore giovanile della Juve, ha vissuto alla Virtus Verona in serie D la sua migliore stagione: 7 reti. Altre esperienze alla Cavese e al Crema in serie C e all’estero all’ Arsenal Kiev.

Al Ravenna arriva l’attaccante esterno Jonathan Campagna, classe 2002, toscano di Borgo San Lorenzo, in forza alla Primavera della Spal (sette partite con un gol).

Il Borgo San Donnino comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Battini, difensore, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Cremonese prima del passaggio al Piacenza. Con la maglia grigiorossa ha raggiunto nella stagione 2020/21 gli spareggi playoff del campionato Primavera 2.