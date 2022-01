Multato dall'autovelox in via Settembrini, fa ricorso e lo vince

Cronaca

| 17:41 - 05 Gennaio 2022

L'autovelox di via Settembrini a Rimini.

L'avvocato di Cattolica Alessandro Fabbri vince il ricorso contro il comune di Rimini e ottiene il rimborso di un sanzione ricevuta a seguito di violazione dei limiti di velocità in via Settembrini. Fabbri ha fatto ricorso lamentando l'irregolarità dell'autovelox fisso posizionato in una strada urbana, che non ha le caratteristiche di strada urbana di scorrimento. Quindi la sanzione sarebbe stata valida solo se elevata alla presenza di vigili e notificata immediatamente. La partita giudiziaria è iniziata davanti al giudice di pace, con il ricorso dell'avvocato respinto. Verdetto invece ribaltato in Tribunale lo scorso luglio, con il giudice che ha disposto l'annullamento della sanzione. In questi giorni l'amministrazione comunale ha firmato la delibera per il rimborso di 1232 euro(comprese spese legali) a favore di Fabbri. Da palazzo Garampi però informano sulla volontà di presentare ricorso in Cassazione. Partita ancora non chiusa, ma la sentenza potrebbe spingere altri automobilisti a ricorrere alla vie legali per farsi annullare i verbali.