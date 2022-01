Attualità

Rimini

| 16:53 - 05 Gennaio 2022

Hub vaccinale di Rimini.

Continua a pieno ritmo la campagna vaccinale anche in Romagna. Gli accessi agli hub vaccinali possono avvenire solo su prenotazione, tranne che per alcune categorie per le quali sono già previste fasce d'accesso dedicate. Anche domani (giovedì 6 gennaio) accesso solo su prenotazione.



In Provincia di Rimini saranno quindi operativi gli hub vaccinali di Rimini (8.30-19.30) e Riccione (8.30-18.30).