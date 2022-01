Rimini, triplicati i focolai nelle Rsa: sono 9

Attualità

05 Gennaio 2022

A Rimini i focolai nelle Rsa, nel periodo 27 dicembre-2 gennaio sono triplicati, da 3 a 9. Dieci in tutto considerato anche un focolaio in uno degli ospedali del riminesi. In tutta la Romagna sono 30 i focolai, di cui 22 nelle Rsa.



Per ciò che concerne le classi in quarantena, ricordando che nel periodo in questione le scuole sono chiuse, rimangono comunque 45 le classi interessate dalla quarantena (in calo da 56), così divise: 6 scuola infanzia 3-6 anni, 13 scuola primaria, 10 scuola secondaria primo grado, 16 scuola secondaria secondo grado.