Covid Rimini, dati comune per comune. Anche Coriano tra i più colpiti dal virus

Attualità

Rimini

| 16:38 - 05 Gennaio 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini, dati al 2 gennaio 2022.



Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 6594, + 4679 rispetto alla settimana precedente. Di questi, 1700 casi hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 25,8% del totale. Confrontando il dato dei nuovi casi rispetto a una settimana fa, spicca il +201 di Coriano (302 contagi questa settimana), terzo incremento maggiore dietro Rimini e Riccione.



Sul fronte casi attivi, in provincia di Rimini nella settimana di riferimento, crescono a loro volta da 3956 a 9330 (+5374).



NUOVI CASI



Rimini 3321 (+2252 rispetto ai nuovi casi della settimana precedente)

Riccione 795 (+535)

Santarcangelo di Romagna 339 (+183)

Bellaria 307 (+191)

Coriano 302 (+201)

Misano Adriatico 296 (+186)

Cattolica 261 (+182)

Verucchio 210 (+148)

Morciano di Romagna 176 (+148)

San Giovanni in Marignano 133 (+104)

Novafeltria 129 (+94)

San Clemente 128 (+83)

Montescudo Monte Colombo 128 (+82)

Poggio Torriana 83 (+55)

Montefiore Conca 55 (+47)

Saludecio 52 (+41)

Pennabilli 50 (+22)

Sant'Agata Feltria 48 (+42)

San Leo 42 (+22)

Gemmano 32 (+17)

Mondaino 23 (+21)

Maiolo 19 (+16)

Talamello 18 (+3)

Montegridolfo 7 (+4)

Casteldelci 2 (+2)



CASI ATTIVI



Rimini 4388

Riccione 1018

Santarcangelo di Romagna 561

Bellaria 442

Coriano 413

Misano Adriatico 404

Cattolica 345

Verucchio 281

Morciano di Romagna 220

Montescudo Monte Colombo 174

Novafeltria 172

San Giovanni in Marignano 168

San Clemente 165

Poggio Torriana 124

Pennabilli 78

Montefiore Conca 73

Saludecio 67

San Leo 55

Sant'Agata Feltria 54

Gemmano 45

Mondaino 26

Talamello 26

Maiolo 22

Montegridolfo 7

Casteldelci 2