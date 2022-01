Virus, nuovo boom di contagi in Provincia di Rimini: 2199 casi

Attualità

Rimini

| 16:17 - 05 Gennaio 2022

Bollettino Covid 5 gennaio 2022.

Nuovo record di contagi per il territorio riminese: i nuovi casi sono 2199, 1279 sintomatici e 920 asintomatici. In tre giorni i contagi sono stati 3833, media 1278, in crescita rispetto alla settimana scorsa (media di 996 casi). Sempre quindici i ricoveri in terapia intensiva, zero i decessi nel territorio riminese, mentre in regione sono 14, età media 78 anni. I nuovi casi sono 13.671 su 62.550 tamponi, tasso di positività al 21,8%.



RICOVERI Sono 141 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (+6 rispetto a ieri); l'età media è di 62,2 anni. Sul totale, 103 (quindi il 73%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,2 anni), mentre 38 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67,1 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.622 (+43 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.256 nuovi casi, seguita da Rimini (2.199), Parma (1.735) e Ravenna (1.682). Poi Modena (1.249) e Cesena (1.237). Quindi Ferrara (881), Reggio Emilia (814), Forlì (653) e il Circondario Imolese (637). Infine, Piacenza con 328 nuovi casi.