Sanificazioni e organizzazione personale, Rimini si prepara a riapertura scuole

Attualità

Rimini

| 14:22 - 05 Gennaio 2022

La data di riferimento per la ripresa delle attività scolastiche attualmente non cambia e rimane quella prevista dal calendario scolastico presentato ad inizio anno scolastico, venerdì 7 gennaio. "La decisione – che riguarda le scuole di ogni ordine e grado - dipende, è bene ricordare, dai livelli amministrativi superiori a quello locale, ovvero il Governo e le Regioni, da cui non ci è arrivata comunicazione di eventuali altre date, confermando dunque quella già prevista", sottolinea l'amministrazione comunale di Rimini. Gli uffici comunali stanno monitorando quotidianamente lo stato di salute del personale addetto alle proprie scuole di infanzia e nidi; inoltre, approfittando del periodo di interruzione delle attività didattiche, sono stati effettuati interventi di sanificazione e di manutenzione.



"Il nostro obiettivo è quello di farci trovare pronti per ogni tipo di decisione venga comunicata dal Governo o dalla Regione, anche fino la sera del 6 gennaio, in base all'andamento dei contagi" spiega il vicesindaco di Rimini Chiara Bellini, che sottolinea: "aldilà degli aspetti più tecnici, la prudenza, quanto mai necessaria in questi casi, non deve trasformarsi in paura. Certo, la scuola deve aprire con cognizione ma non a qualunque condizione - quello non sarebbe un buon servizio - tuttavia serve coraggio e la consapevolezza che dalla continuità dei servizi educativi passa buona parte della qualità della vita della nostra comunità".