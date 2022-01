Fondi Pnrr, più treni sulla linea Rimini-Ravenna e alta velocità Bologna-Taranto

Attualità

Rimini

| 14:17 - 05 Gennaio 2022

Potenziare la linea ferroviaria Rimini-Ravenna e introdurre l'alta velocità sulla dorsale adriatica, con la linea Bologna-Taranto. Progetti ambiziosi che si possono concretizzare grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il governo è infatti al lavoro con Reti Ferroviarie Italiane sugli studi di fattibilità di 52 opere strategiche per il miglioramento della viabilità; tra questi progetti c'è appunto la velocizzazione della linea Rimini-Ravenna, sulla quale è già stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia Romagna, governo e Ferrovie, e dall'altra parte, l'alta velocità Bologna-Taranto.



Nel dettaglio, per quanto riguarda la linea ferroviaria Ravenna Rimini, l'obiettivo è avere due treni di collegamento tra le due città ogni ora. "La Regione Emilia Romagna e RFI hanno già avviato un tavolo di lavoro anche con i Comuni interessati dal tracciato per lo studio degli interventi di potenziamento della rete e soppressione dei passaggi a livello che porteranno a un netto miglioramento della linea ferroviaria sia in termini di sicurezza che di rapidità, a beneficio non solo dei passeggeri, ma di tutta la cittadinanza", spiega l'assessore del comune di Rimini Roberta Frisoni.



L'alta velocità Bologna - Taranto invece punta a velocizzare il corridoio adriatico, "con enormi benefici, anche in questo caso, sul fronte del turismo, della logistica e delle opportunità imprenditoriali", evidenzia l'assessore Frisoni, che conclude: "il corridoio tirrenico da un lato, il corridoio adriatico dall'altro: è questa la direzione giusta per rendere la nostra città sempre più facile da raggiungere e in dialogo con il resto del Paese, nel segno della sostenibilità e delle tecnologie più avanzate. Due opere decisive per il futuro di Rimini e il post pandemia".