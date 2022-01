Capodanno, 40% disdette negli agriturismi Romagna 

Attualità

Rimini

13:50 - 05 Gennaio 2022

La brusca impennata dei contagi ha fatto cancellare le vacanze e le uscite fuori casa a molti italiani. Da un monitoraggio di Terranostra, il circuito di agriturismi di Coldiretti, è emerso che solo il 14% degli italiani ha deciso di festeggiare il Capodanno al ristorante. Mentre gli alloggi hanno registrato il 40% disdette last-minute costringendo molte strutture a chiudere. Numeri riscontrati anche in Romagna da Terranostra Forlì-Cesena e Rimini. "Purtroppo c'è stato questo grave calo", rileva il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi. "È vero che c'è stato rispetto al 2020 un leggero aumento, ma questo è fisiologico, perché nel 2020 non ci siamo potuti muovere assolutamente", spiega. La scelta di cenare fuori casa per la notte di San Silvestro "è un dato in netto calo rispetto ai gli anni precedenti", prosegue il presidente. In Romagna il dato delle disdette last-minute a causa della pandemia è analogo a quello nazionale, come spiegano dall'associazione. Un dato definito "sconvolgente" e che "avrà dei contraccolpi non indifferenti", secondo Cardelli Masini Palazzi.