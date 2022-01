Sindaca di Santarcangelo positiva al Covid: "Sto bene"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:18 - 05 Gennaio 2022

Alice Parma.



Anche la sindaca di Santarcangelo Alice Parma è risultata positiva al Sars-CoV-2. E' stato il primo cittadino, sulle proprie pagine social, ad avvisare la cittadinanza. "Sono in isolamento e continuo a lavorare da casa, con le videochiamate e tutti gli altri strumenti a disposizione", ha scritto sulla propria pagina Facebook. Dopo qualche giorno di auto-isolamento volontario, la Parma è risultata positiva al tampone. Ha un lieve raffreddore ed è vaccinata con due dosi: avrebbe dovuto ricevere la terza la prossima settimana. "Sono isolata da qualche giorno, in Comune non ci sono contagi riconducibili al mio. Stiamo vivendo da tempo ormai le quarantene e gli isolamemti legati più che altro alle scuole dei figli", ci spiega. Nel suo messaggio social ribadisce infine i propri ringraziamenti "agli operatori sanitari per il loro straordinario lavoro di questi anni".