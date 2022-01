Aumenti gas e luce, Indino 'c’è il rischio che i prezzi della nostra offerta turistica si impennino'

Attualità

Rimini

| 12:12 - 05 Gennaio 2022

Gianni Indino.

Rincari di elettricità e gas iniziano a colpire le imprese. A dirlo è il Presidente Confcommercio Rimini Gianni Indino che, in una nota stampa, evidenzia come gli aumenti si ripercuoteranno sui prodotti causando ancora più difficoltà. “Se non si interverrà subito c’è il rischio che i prezzi della nostra offerta turistica si impennino con un effetto boomerang per le attività del turismo.” Indino chiede ulteriori interventi statali immediati “Gli interventi del governo al momento non bastano e come Confcommercio ci stiamo adoperando.”

Di seguito la nota stampa



“I rincari del costo dell’energia iniziano a dare segni concreti sulle imprese. L’intero comparto produttivo, commerciale e dei servizi – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - è alle prese con una situazione che si fa via via più drammatica con il passare dei giorni. Elettricità e gas alle stelle con prezzi anche più che raddoppiati, uniti al caro-carburante, stanno già decretando aumenti sui prodotti e di sicuro nel giro di qualche settimana subiranno variazioni con un grande aggravio anche per il consumatore. Gli interventi del governo per calmierare i prezzi delle bollette energetiche non sono sufficienti a ridurne l’impatto sulle imprese.

Sul fronte dell’energia ad allarmarci non sono solamente i prezzi: si brancola nel buio anche per quanto riguarda le forniture, fattore che complica una situazione già di per sé difficile. Il timore è che il periodo critico si allunghi per mesi, anche perché la diminuzione di prezzo all’origine di questi ultimi giorni non ha sortito alcun effetto sul prezzo finale. Una miscela esplosiva per l’economia, anche sul nostro territorio, che alimenta dubbi anche riguardo la prossima estate. Se non si interverrà subito c’è il rischio che i prezzi della nostra offerta turistica si impennino con un effetto boomerang per le attività del turismo. Di certo di questo passo le famiglie rischiano di non avere più la possibilità di spendere soldi per le vacanze. Tra aumenti record dei prezzi dell’energia e inflazione in crescita, questi pericoli sono dietro l’angolo ed è bene pensarci in tempo.

Chiediamo dunque con forza ulteriori interventi statali immediati. Come Confcommercio ci stiamo adoperando a livello nazionale affinché vengano recepiti i nostri suggerimenti per un’adeguata revisione dell’intero comparto energetico italiano, per far sì che i profitti dei grandi produttori e venditori di energia non inficino l’enorme mole di sacrifici fatti dal Paese per fare ripartire l’economia

In questo momento così particolare è fondamentale che le aziende si muovano con attenzione nel mercato dell'energia, senza rimanere incastrate in contratti a prezzi alti e fissi, ma costruendo le soluzioni più coerenti con gli andamenti di mercato. A seguito delle numerosissime richieste ricevute dai soci in tal senso, abbiamo creato uno sportello consulenziale proprio su queste tematiche”.