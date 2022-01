Volley San Marino, rinviate le partite delle squadre del Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 11:24 - 05 Gennaio 2022

La pandemia ferma le squadre sammarinesi partecipanti ai campionati Fipav di serie B maschile e serie D femminile. La Titan Services (serie B maschile), avrebbe dovuto giocare domenica 9 a Loreto per l’undicesima e ultima partita del girone d’andata e mercoledì 12 contro Pesaro per recuperare il decimo turno. Tutte e due le squadre marchigiane hanno comunicato di avere diversi casi di Covid in squadra e dunque si è deciso per un rinvio a data da destinarsi degli incontri. Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Stefano Mascetti dovrebbe essere il quel di Osimo il 15 gennaio, salvo sorprese.

Per quel che riguarda la Beach & Park (serie D femminile), il Comitato regionale, sempre con riferimento alla situazione Covid, ha deciso per una sospensione fino a domenica 23 gennaio. Il gruppo guidato da coach Wilson Renzi dovrebbe tornare in campo sabato 29 gennaio per ospitare la Portuali Ravenna sul parquet amico del Pala Casadei.